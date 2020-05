Frédéric Chopin : Nocturnes, par Arthur Rubinstein

Le pianiste polonais Arthur Rubinstein enregistre l'intégrale des Nocturnes de Frédéric Chopin entre 1965 et 1967 pour le label RCA. Une version forte, éloquente, jouée sans pathos, et qui a contribué à changer l'appréhension des pianistes et du public pour cette musique, autrefois jugée facile.

Arthur Rubinstein, Frédéric Chopin, Nocturnes, © RCA