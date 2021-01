Franz Schubert : Intégrale des Lieder, par Dietrich Fischer-Dieskau & Gerald Moore

Un monument de l'histoire du disque ! Le baryton Dietrich Fischer-Dieskau et le pianiste Gerald Moore enregistrent entre 1966 et 1972 l'ensemble des Lieder de Franz Schubert (soit 25 microsillons !), et notamment ses trois grands cycles : "Die schöne Müllerin", "Winterreise" et "Schwanengesang".

Franz Schubert, Les Cycles de Lieder, Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore, © Deutsche Grammophon