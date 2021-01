Francis Poulenc : Dialogues des Carmélites, par Pierre Dervaux, Denise Duval, Régine Crespin & Rita Gorr

Une version historique ! Créée à Paris en juin 1957, la version française du "Dialogues des Carmélites" de Poulenc est enregistrée six mois plus tard par la même distribution : Denise Duval, Régine Crespin, Rita Gorr, et l'Orchestre de l'Opéra de Paris placé sous la direction de Pierre Dervaux.

Dialogues des Carmélites. Musique de Francis Poulenc, texte de la pièce de Georges Bernanos, Artistes, Chœurs et Orchestre du Théâtre National de l'Opéra, direction Pierre Dervaux, © La Voix de son Maître