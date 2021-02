Ferenc Fricsay dirige la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak

Le chef d'orchestre hongrois Ferenc Fricsay et l'Orchestre philharmonique de Berlin enregistrent en octobre 1959 la célèbre Symphonie n° 9 "Du Nouveau Monde" d'Antonin Dvorak, pour le label Deutsche Grammophon. Une très belle interprétation, dynamique, souple, lyrique, presque transparente...

Chef principal de l'Orchestre symphonique allemand de Berlin à partir de 1948, Ferenc Fricsay entretient également des rapports privilégiés avec l'Orchestre philharmonique de Berlin, qu'il dirige régulièrement au cours de sa carrière, et avec lequel il enregistre plusieurs disques pour le label Deutsche Grammophon : des Symphonies de Beethoven, et cet enregistrement de la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, fruit d'une rencontre forte entre le chef d'orchestre hongrois et la célèbre formation présidée à l'époque par Herbert von Karajan.

