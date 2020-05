Eugen Jochum dirige les Carmina Burana de Carl Orff

Le chef d'orchestre allemand Eugen Jochum enregistre en 1967 cette célèbre version des Carmina Burana de Carl Orff. Il est accompagné par le chœur et l'orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, et une très belle distribution de chanteurs : Gundula Janowitz, Dietrich Fischer-Dieskau et Gerhard Stolze.

Carl Orff : Carmina Burana. Gundula JAnowitz, Gerhard Stolze, Dietrich Fischer-Dieskau, Choeur et Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, Eugen Jochum, © Deutsche Grammophon