Ensemble Clément Janequin : Les Cris de Paris

Dominique Visse choisit d'alléger l'interprétation de cette musique en la faisant chanter par quatre solistes seulement, soit un par voix, accompagnés par un luthiste. Le texte et la diction sont mis en avant, avec une prononciation qui se rapproche le plus possible du français restitué. Le contenu grivois de certaines des chansons a marqué les esprits, et a participé au succès du disque à sa sortie.

