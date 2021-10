" Froberger ou l'intranquillité " par Blandine Verlet

Notre disque de légende du jour : "Froberger : L’intranquillité" paru chez Astrée en 2000.

Ce disque, aimé des mélomanes, est souvent considéré comme un chef d’oeuvre pour les clavecinistes.

Jakob Froberger, né à Stuttgart en 1616, est un des maîtres du clavecin et de l’orgue reconnu à travers l’Europe et nourri d’influences italiennes et françaises.

Blandine Verlet a insufflé la passion du clavier à de nombreux jeunes interprètes, aujourd'hui confirmés, comme Jean Rondeau ou Jean-Luc Ho.

