Cantigas de Santa María par Jordi Savall

Notre disque de légende du jour : une version très vivante et prenante des Cantigas de Santa María dirigées par Jordi Savall.

Au 13ème siècle, le roi Alphonse le Sage de Castille, monarque castillan éclairé, réunit des intellectuels et fait travailler des savants et traducteurs juifs, chrétiens et musulmans sur l’astronomie, l’histoire, la poésie, et la musique… À partir de 1250, certains de ces savants regroupent plus de 400 œuvres consacrées à la vierge ; un chansonnier marial aujourd’hui connu sous le nom de Cantigas de Santa María – une œuvre patrimoniale et artistique qui ne fut achevée qu’après 30 ans de travail de compilations et de copies.

Dans cet enregistrement de février 1993, Jordi Savall dirige 13 des Cantigas de Santa María avec La Capella Reial de Catalunya au sein de la Collégiale romane du Château de Cardona en Catalogne. Il leur donne une traduction musicale somptueuse. Pour cette occasion, il réunit des artistes qu’il connaît bien puisqu’il s’agit, entre autres, de sa femme mais aussi de quelques-uns de ses amis ou de ses étudiants : Pedro Memelsdorf, qui venait tout juste de fonder son ensemble Mala Punica, Alfredo Bernardini, qui venait de fonder Zefiro, Guido Morini à l’orgue, Pedro Estevan aux percussions…

