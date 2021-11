Le Concerto pour violon de Tchaikovsky et Les Noces de Stravinsky par Patricia Kopatchinskaja

Un disque de légende surprenant mais formidable : le Concerto pour violon de Tchaikovsky et Les Noces de Stravinsky par Teodor Currentzis.

Ce disque de 2016 réunit le trublion de la direction Teodor Currentzis et la trublione du violon : Patricia Kopatchinskaja. Il rassemble aussi deux interprétations très originales d’oeuvres que l’on ne met que très rarement ensembles : Le Concerto pour violon de Tchaikovsky et Les Noces de Stravinsky. Pourtant, cette réunion est logique et intelligente quand nous savons que Stravinsky s’inspirait de son prédécesseur Tchaikovsky. Ces deux versions de chefs d’oeuvres sont totalement atypiques mais exceptionnelles.

en savoir plus AUDIO 25 min émission Musicopolis Tchaikovsky, le concerto pour violon qui redonne le goût de vivre

Relax : Portrait de Frederick Gaisberg