Leonard Bernstein : son dernier concert

Ce 19 août 1990, Leonard Bernstein donne son tout dernier concert à Tanglewood avec l'Orchestre Symphonique de Boston, afin de rendre hommage à Serge Koussevitzky. Au programme : la "Septième Symphonie" de Beethoven et les "Four Sea Interludes" de Britten. Un concert émouvant et hors du temps.

Nous sommes le 19 août 1990 à Tanglewood, où l'Orchestre Symphonique de Boston passe ses résidences estivales. Pour la dernière fois, le chef Leonard Bernstein tient la baguette. Mais aujourd'hui, le public est davantage concentré sur les "difficultés émotionnelles et physiques" du maître. Depuis des mois, Bernstein est malade. Il a déjà annulé plusieurs représentations, et pour ce concert en hommage à Serge et Olga Koussevitzky, il a réduit drastiquement le nombre de répétitions. Le chef dirige les SeaInterludes de Britten et la Septième Symphonie de Beethoven "avec sa maîtrise coutumière".

« Toutefois il nous a apparu las, et sa flamboyance habituelle était mutée. […] Il se mit à tousser dans un mouchoir pendant le troisième mouvement du Beethoven. Et il nous a semblé vraiment exténué, dirait-on même en douleur, alors qu’il quitta la scène durant l’ovation finale ». "Bernstein, ailing, conducts Tanglewood concert", The Arts, 21 août 1990, New York Times Archives.

Le chef nous offre une magnifique version des Interludes Marins de Britten. La Symphonie de Beethoven, quant à elle, est jouée lentement ; le public à une sensation de temps dilaté. La critique salue pourtant ce choix de tempo qui "prêta une grandeur particulière à la prestation. L’allegretto du deuxième mouvement fut particulièrement mémorable, chaque intervention des instruments frappant avec une force révélatrice", lit-on dans le New York Times. A la suite de ce concert, Leonard Bernstein se retire d'une tournée européenne qu'il devait effectuer avec l'Orchestre de Boston et meurt quelques mois plus tard, en octobre, d'un cancer des poumons.

