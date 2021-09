Le Concerto pour violon d'Erich Wolfgang Korngold par Jascha Heifetz referme cette semaine de disques de légende !

Erich Wolfgang Korngold, autrichien de naissance, est un compositeur très doué et important dans l'histoire de la musique de films.

Sans les nazis et sans la guerre, il serait peut-être devenu le grand compositeur autrichien de musique savante de la première moitié 20e siècle. Toutefois, poursuivi comme juif par le régime nazi, il doit émigrer aux États-Unis. Là-bas, il est happé par Hollywood, où il devient un immense compositeur de musiques de films. Cela ne l'empêche pas de continuer à écrire de la musique de chambre ou de la musique symphonique, en s’inspirant parfois de sa casquette cinéma. C'est le cas de ce Concerto pour violon qui récupère et recycle des thèmes qui avaient accompagné les exploits d’Errol Flynn ou d'Olivia de Havilland.

C'est le violoniste polonais Bronislaw Huberman qui a encouragé Erich Wolfgang Korngold à écrire ce concerto, créé à St. Louis le 15 février 1947 par Jascha Heifetz et l'Orchestre symphonique de Saint-Louis, sous la direction de Vladimir Golschmann.