La symphonie n°5 de Jean Sibelius par Herbert von Karajan, © .

Pour Glenn Gould, il s’agit du plus grand disque de l’histoire de l’enregistrement : la cinquième symphonie de Jean Sibelius dirigée par Herbert von Karajan en 1965.

En Mai 1957, Glenn Gould revient d’une tournée célèbre en URSS ; il passe par Berlin où il doit jouer le troisième concerto de Beethoven avec Herbert von Karajan et l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Les deux hommes ne se connaissent pas, sont très dissemblables mais c’est une sorte de coup de foudre artistique ! Karajan adore ce jeune sauvageon non conformiste ; quant à Gould, non seulement il trouve un partenaire à son gout en concerto mais il découvre, grâce à Karajan, un compositeur qu'il ignorait totalement jusque là : Jean Sibelius, dont Karajan joue la cinquième symphonie en deuxième partie de programme. Là encore, coup de foudre immédiat. Les deux ne joueront plus ensemble mais Gould retiendra ce Sibelius… Il enregistre plus tard les trois sonatines puis utilisera le final de cette cinquième symphonie comme musique unique d’un documentaire : "The idea of North".

