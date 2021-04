Elisabeth Schumann interprète des lieder de Schubert

Elle était plutôt reconnue dans le genre opératique, mais avec sa voix transparente, son phrasé naturel et émouvant jusque dans les plus infimes pianissimos, le répertoire du lied allemand, et singulièrement celui de Schubert, a trouvé en Elisabeth Schumann une interprète de rêve.

Elisabeth Schumann, Franz Schubert, 48 lieder, © EMI