Préludes et fugues pour piano de Dmitri Chostakovitch par Tatiana Nikolaïeva.

Le cycle de préludes et fugues composé par Dmitri Chostakovitch et interprété par la pianiste russe Tatiana Nikolaïeva clôt cette semaine de disques de légende.

Dmitri Chostakovitch était l'un des grands jeunes compositeurs russe de la fin des années 1920 et du début des années 1930. Sa carrière, très prometteuse fut cependant bousculée face aux difficultés rencontrées avec les autorités puisqu'il subit en effet une censure du régime soviétique à partir de 1948, après le rapport Jdanov qui mettait à l'index nombre de compositeurs soviétiques pour cause de « formalisme ». Dans ce contexte, il fit un voyage à Leipzig pour le 200ème anniversaire de la mort de Johann Sebastian Bach. En 1950, il participa au jury du prix Bach qui remit le premier prix à la jeune pianiste Tatiana Nikolaïeva. C’est à cette occasion qu’il rencontra la musicienne qui deviendra son amie proche. Cette dernière venait d'interpréter les Préludes et fugues de Bach, ce qui donna envie à Chostakovitch (qui déplorait que les compositeurs allemands aient abandonné le genre du prélude et fugue) de continuer cette tradition. Il entreprit donc de rendre un hommage à Bach en composant cette œuvre dans le style du Clavier bien tempéré (24 préludes et fugues dans toutes les tonalités majeures et mineures), que Tatiana Nikolaïeva jouait en entier et de tête, ce qui fascinait le compositeur. De retour à Moscou, Chostakovitch s’attela à l'écriture du recueil dès octobre 1950 et finit en février 1951. Tatiana Nikolaïeva, pour qui cette œuvre a été écrite, en assura la création les 23 et 28 décembre 1952 à Léningrad ; le concert eut un grand succès même si l’Union des compositeurs s’opposa à l’oeuvre, jugée trop occidentale et archaïque, en décalage avec les codes soviétiques.

