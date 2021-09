Nous achevons notre hommage de la semaine à André Tubeuf, en célébrant un nouveau disque de la collection Références (Emi), dont il était le directeur artistique. Au programme aujourd'hui : Sonates et Partitas de Jean-Sébastien Bach par Yehudi Menuhin.

Enfant prodige et immense musicien, Yehudi Menuhin a débuté les concerts très tôt. Sa rencontre avec Georges Enesco, son maître absolu et son professeur, l’a confirmé dans cette voie et dans la musique de Bach.

Les séances d'enregistrements de cette intégrale se sont déroulées sur trois ans, entre 1934 et 1936, et s'achèvent alors que Yehudi Menuhin n'a que 20 ans.

Le violoniste représente un mélange d’innocence et de spiritualité, d’intelligence et de spontanéité… ce qui explique, en partie, que ce disque soit l’un des plus fondamentaux de l’histoire du disque.

