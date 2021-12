Aujourd'hui dans Disques de légende, l'opéra Hänsel et Gretel de Humperdinck dirigé par Herbert von Karajan, dans un enregistrement de 1953, avec les sopranos Elisabeth Grümmer et Elisabeth Schwarzkopf.

L’année 1953 est une grande année pour le producteur Walter Legge En avril, il enregistre avec Elisabeth Schwarzkopf, la Veuve joyeuse et le Pays du sourire, dirigé par Otto Ackermann. Au mois d’août, ce sera la célèbre Tosca de Victor de Sabata, avec Maria Callas et Tito Gobi. Entre les deux, quelques enregistrements légendaires de Beethoven, Debussy ou Sibelius avec Herbert von Karajan. Il supervise également à LondresHansel et Gretel, le chef d’œuvre de ce wagnérien par excellence qu’était Humperdinck, un opéra pour enfants, merveille de fraicheur et de simplicité.

Hansel et Gretel est dirigé pour la première fois à Weimar par Richard Strauss en 1893, à seulement 29 ans. L’empreinte de Humperdinck sur Strauss sera puissante, aussi bien pour cette musique chromatique héritée de Wagner qui n’en finit jamais, que pour ces entrelacements de voix de sopranos poussées vers les hauteurs et qui y restent comme en lévitation.

