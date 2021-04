Dietrich Fischer-Dieskau interprète Ich habe genug sous la direction de Karl Ristenpart

Ich habe genug est la plus fréquemment enregistrée de toutes les cantates de Bach. Dietrich Fischer-Dieskau l'a enregistrée à trois reprises, cette version de 1951 de ce tout jeune baryton, sous la baguette de Karl Ristenpart et son orchestre de chambre, est notre disque de légende.

Début 1946, après la division de Berlin en zones, Ristenpart se vit confier la production de musique chorale et orchestrale pour l’émetteur du RIAS (Radio in the American Sector). Pendant cette deuxième phase de sa carrière de chef d’orchestre, Ristenpart acquit une célébrité internationale surtout en raison de son ambitieux “Cycle J.S. Bach”, réalisé de mars 1947 à décembre 1952.

Parallèlement à l’enregistrement sur bandes pour le RIAS de la plupart des œuvres de Bach pour chœur et orchestre (notamment 70 cantates), Ristenpart donna également 2 concerts avec 1 cantate par semaine à Berlin-Zehlendorf avec son Orchestre de chambre et de grands solistes durant toute “l’Année Bach” 1950. C’est au cours de ce cycle que fut produit le légendaire disque Archiv des cantates 56 et 82 avec le jeune baryton Dietrich Fischer-Dieskau et le hautboïste Herman Töttcher.

