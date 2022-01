Samson et Dalila de Saint-Saëns par Georges Prêtre

Aujourd'hui l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns dans un enregistrement de 1962, qui réunissait Jon Vickers, Rita Gorr, Ernest Blanc, Anton Diakov, le Chœur René Duclos et l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigés par Georges Prêtre chez EMI.

Pour cette version du plus connu des opéras de Saint-Saëns, la firme EMI avait réuni un duo exceptionnel à plus d’un titre : le ténor canadien Jon Vickers et la mezzo belge Rita Gorr.

En 1952, après un premier prix au concours de Lausanne, Rita Gorr rejoint la troupe de l'Opéra de Paris et y débute dans les Maîtres chanteurs de Nuremberg ; puis elle y chante Samson et Dalila, personnage auquel elle donne déjà force, épaisseur et sensualité, avec un jeu tout en noblesse et en intensité, et avec sa voix étonnante, sombre, profonde.

Rita Gorr trouve à l’Opéra de Paris, d’abord avec Georg Solti, puis avec Georges Prêtre, un partenaire exceptionnel en la personne de Jon Vickers. Celui-ci est LE ténor héroïque de ces années 60. Physique impressionnant, grand, massif, tragique aussi, habité par une certaine sauvagerie. Il aimait les rôles tourmentés. Tout cela convient parfaitement au rôle de Samson, cette force de la nature réduit à l’impuissance par une femme traitresse…

Avec les oreilles d’aujourd’hui, on pourra trouver cette version un rien débraillée. Mais en même temps on y ressent l’impact, la puissance tellurique de ce duo qui était sur scène renversant, laissant le souvenir de représentations légendaires. Ce disque en témoigne, d’autant plus que Georges Prêtre, secondé par l’orchestre, souffle sur les braises du couple incandescent…

en savoir plus AUDIO 25 min émission Musicopolis Camille Saint-Saëns crée "Samson et Dalila" à Weimar

L'émission