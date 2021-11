Les concertos pour piano de Rachmaninov par Vladimir Ashkenazy

Vladimir Ashkenazy entretient des rapports très étroits avec Rachmaninov. Il n'a cessé de l'enregistrer. Bref, un vrai passionné ! Aujourd'hui, nous écoutons l'enregistrement des quatre concertos pour piano interprétés avec l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam dirigé par Bernard Haitink !

Le moins qu'on puisse dire est que Vladimir Ashkenazy voue une véritable passion à Sergueï Rachmaninov. Tout au long de sa carrière, il n'a cessé de le jouer, de l'enregistrer, de l'"intégraliser", avec pas moins de deux intégrales des concertos pour pianos.

La première intégrale date des années 70 et fut enregistrée avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction d'André Previn. Un enregistrement qui fait autorité aujourd'hui dont voici un extrait :

Aujourd'hui, c'est sur la deuxième intégrale que nous nous concentrons. 15 ans plus tard, Vladimir Askenazy nous prouve une nouvelle fois son amour pour Rachmaninov avec un enregistrement paru chez Decca (tout comme le précédent) mais cette fois-ci en compagnie de l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam sous la direction de Bernard Haitink. A l'époque, le pianiste a 50 ans mais n'a rien perdu de sa puissance... au contraire ! Il nous fait la démonstration d'une technique imparable et stratosphérique. En bref, une intégrale de maturité dont on vous laisse juges :