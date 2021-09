Disque de légende du jour : l'intégrale de la musique de chambre de Francis Poulenc de 1998 autour du pianiste Éric Le Sage

En 1973, une intégrale des musiques de Chambre de Francis Poulenc était parue, pour Emi, autour du pianiste Jacques Février avec la participation de Pierre Fournier, Maurice Bourgue, Yehudi Menuhin, Michel Portal...

25 années plus tard, en 1998, cette nouvelle intégrale paraît, pour BMG / RCA, autour d'Éric Le Sage avec de nouveaux artistes, trentenaires et en pleine maitrise de leur instrument, tels que Paul Meyer, Emmanuel Pahud et aussi Michel Portal, qui avait déjà participé à la précédente.

