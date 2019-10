Disque de légende : les sonates de Jean-Sébastien Bach par Rachel Podger et Trevor Pinnock

Deux générations de musique ancienne

Ce disque, paru en 2000, est encore la version de référence pour les sonates pour violon de Jean-Sébastien Bach. Il est paru dans la foulée du disque de partitas de Bach par Rachel Podger et ces deux disques ont largement contribué à faire connaître à un public plus large la technique impeccable de la violoniste et son inspiration jamais démentie.

Qu'elle se fasse accompagner par Trevor Pinnock n'est pas anecdotique : il s'agit d'une main tendue entre deux générations d'interprètes de la musique ancienne, avec les qualités propres à chacune d'elles.