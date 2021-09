Paul Paray dirige Chabrier, avec l'Orchestre Symphonique de Détroit

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Paul Paray diriger Chabrier, avec l'Orchestre Symphonique de Détroit pour le label Mercury.

Toujours précédé par sa réputation de « bâtisseur d'orchestres », en octobre 1951, à la suite d'une série de concerts aux Etats-Unis,Paul Parayaccepte de prendre la direction de l'Orchestre symphonique de Détroit qu'il dirigera jusqu'en 1962. À partir de 1956, il s'installe plus durablement à Detroit et laisse la présidence des Concerts Colonne à son cadet Charles Münch. Il conduit alors de nombreuses œuvres de compositeurs américains ou canadiens (Aaron Copland, Samuel Barber, Harold Shapero, James Cohn, Ned Rorem, Walter Piston, Murray Adaskin), mais c'est d'abord la musique française qui est attendue par le public des États-Unis. Ce répertoire sera privilégié par la firme Mercury qui réalisera à Detroit une magnifique série d'enregistrements, de 1956 à 1963, servis par la nouvelle technique Living presence. Parmi eux, ce disque Chabrier qui déborde de couleurs orchestrales, de rythmes, et qui reste aujourd'hui encore une référence absolue pour la musique de ce compositeur.

