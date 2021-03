L'enregistrement légendaire du Ring de Wagner par John Culshaw et Georg Solti

Un enregistrement légendaire pour une oeuvre mythique ! On s'arrête aujourd'hui sur le célèbre enregistrement du "Ring" de Wagner par John Culshaw et Georg Solti. C'est l'occasion d'évoquer le grand changement technique qui survient fin des années 1950 et révolutionne la prise de son.

« À l'époque des cires cuites au four et des disques 78 tours, un Ring complet était impensable ; et même avec l'avènement du LP et de la stéréo, il est resté impensable pour toutes les entreprises sauf Decca. »

A tous les niveaux, l'enregistrement du Ring de 1958 par JohnCulshaw et GeorgSolti est légendaire. C'est le premier enregistrement d'un Ring complet après l'arrivée de nouvelles technologies révolutionnaires pour l'industrie du disque : le microsillon et la stéréo. Lorsque les 78 tours permettaient une écoute de quelques minutes par face, le microsillon offre une écoute d'une trentaine de minutes. On peut donc désormais proposer des oeuvres plus longues. John Culshaw, directeur artistique de Decca, à l'idée folle d'enregistrer la Tétralogie entière de Wagner, soit 14h37 de musique.

Il met en route une entreprise considérable et s'entoure des meilleurs : Georg Solti à la baguette, l'Orchestre Philharmonique de Vienne, et réunit deux générations de chanteurs wagnériens. Cette nouvelle modernité technique offre un confort d'enregistrement optimal : le succès est rapidement au rendez-vous. Le coffret est l'un des plus vendus dans les années 1970 et au delà. Un pari fou, qui a tenu ses promesses grâce à l'équipe rassemblée par John Culshaw.

« Le chef technique de l'équipe était Gordon Parry. Sans son énergie, son inspiration et ses connaissances de l'ingénierie musicale, le Decca Ring aurait été l'ombre de ce qu'il est. » John Culshaw

Cet enregistrement fondateur, conçu comme une véritable démonstration du savoir-faire et des innovations de Decca, est sans doute celui qui va assoir définitivement la technique stéréophonique. Le Ring a été remastérisé en 1997 en qualité HD 24 bits, pour une écoute numérique d'une grande qualité.

Les souvenirs de John Culshaw sur cet enregistrement mythique sont à lire dans son ouvrage Ring Resounding : the Recording of Der Ring Des Nibelungen, paru en 1967.

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Arabesques Georg Solti, un chef de légende (1/5)

L'émission du jour :