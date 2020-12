La Discothèque idéale de France Musique : la Sinfonia de Berio dirigée par Pierre Boulez

Créée en 1968 par Luciano Berio, la Sinfonia pour 8 voix et orchestre,"monument postmoderne, s'inscrit dans son époque, riche en bouleversement". Enregistrée en 1984 à l'Ircam, Pierre Boulez en donne une lecture brillante, portée par l'Orchestre national de France. Un choix de Flora Sternadel.

Composée en 1968 pour le 125ème anniversaire du New York Philharmonic et dédiée à Léonard Bernstein, la Sinfonia demeure la partition la plus célèbre de Luciano Berio. Elle brasse de nombreuses citations d’œuvres musicales, littéraires, des hommages à Martin Luther King et Mahler, et même des slogans de mai 1968 !

La Sinfonia est [...] un voyage dans l'histoire et la culture musicale de Berio." Flora Sternadel, dans La Discothèque idéale de France Musique

Le titre de l'œuvre fait référence à la volonté de faire sonner (-phonê) ensemble (sun-) plusieurs instruments. Le troisième mouvement de la Sinfonia est traversé par le scherzo de la deuxième Symphonie de Mahler, dite "Résurrection", sur laquelle Berio élabore un fabuleux collage de citations d’œuvres de Bach, Ravel, Beethoven, Richard Strauss...

Enregistrée en 1984 à l'Ircam, cette version témoigne d'une collaboration fructueuse entre Pierre Boulez et l'Orchestre national de France, et inclut un cinquième mouvement, ajouté par Berio en 1969, alors jamais enregistré. « Le compositeur se dira profondément ému par le travail de son ami : "Ce sera un disque splendide et je t'en remercie beaucoup." »

