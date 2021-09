Deux concertos pour violoncelle d'Edouard Lalo et de Camille Saint-Saëns par Pierre Fournier

Aujourd'hui dans Disques de Légende, nous écoutons un disque Deutsche Grammophon : deux grands concertos pour violoncelle d'Edouard Lalo et de Camille Saint-Saëns par Pierre Fournier, accompagné de l'Orchestre Lamoureux dirigé par Jean Martinon.

La carrière de Pierre Fournier (1906-1986), symbole du violoncelle européen après Pablo Casals - il prit d’ailleurs sa suite de manière éphémère dans le célèbre trio avec Cortot et Thibaud, avant d’aller jouer plutôt avec Szigetti ou Schnabel - s'étend des années 20 aux années 60. La sonorité du violoncelle de Fournier, avec son côté très français volontairement revendiqué, était caractérisée par une clarté et une technicité solide, sobre et élégante. Ce disque sort au début des années 1960 chez Deutsche Grammophon, quelques années après l'arrivée de la stéréo.

