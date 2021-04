L'intégrale des Fantaisies pour viole d'Henry Purcell par l'ensemble Fretwork

Les Quinze fantaisies pour viole de Purcell font partie des œuvres mythiques, redoutés du répertoire de la viole. Les raisons pour lesquelles un jeune homme de 21 ans se lança dans la composition de cet incroyable chant du cygne demeure mystérieuse. Cette version de Fretwork est une référence !

Ecrites en à peine quelques mois, il s’agit là des seules compositions écrites par le compositeur pour cet effectif, et le cycle en est sans doute inachevé.

Géniale synthèse entre l’art élisabéthain et la modernité italienne, les fantaisies de Purcell sont aussi un hommage à la tradition, avec les citations des Lachrimae de Dowland dans les dernières fantaisies.

A l’époque (1683), le genre du consort de violes et sa savante polyphonie s’appuyant sur une homogénéité sonore et stylistique était tombés en désuétude, et il est d’autant plus surprenant que Purcell se soit lancé dans ces œuvres, peu connues de son vivant, et qui ne nous sont parvenus que sous forme manuscrite, sans éditions avant 1927.

Fretwork, consacré à maintes reprises par la presse comme le meilleur consort de violes au monde. Outre deux gravures des Fantaisies de Purcell, ils ont également enregistré Gibbons, Byrd, Jenkins, Lawes, et même un peu de Bach.

