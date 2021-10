Le Requiem de Mozart par Neville Marriner

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons le Requiem de Mozart par le chef d'orchestre britannique Neville Marriner.

Du temps où Neville Marriner était violoniste, il était membre des London Mozart Players. Lorsqu'il fonde l'Academy of St Martin-in-the-Fields en 1959, l'objectif était de jouer le répertoire classique, et en premier lieu Mozart et Haydn, ainsi que du répertoire baroque sans vraiment en être, ainsi que le répertoire baroque, même si l'approche n'était pas vraiment "baroqueuse" - les instruments n'étant pas ceux de l'époque.

En 1984, le succès du film Amadeus donne à Neville Marriner une aura publique - il avait conçu et réalisé la bande son du célèbre film de Milos Forman ; 6 millions et demi d’exemplaires de la bande originale seront vendus… Ce Requiem de Mozart enregistré en février 1990 à Londres fait culminer et parachève le grand parcours mozartien de Neville Marriner.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L'émission :