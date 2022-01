Le pianiste Murray Perahia joue Mendelssohn

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons le pianiste Murray Perahia interpréter le Rondo Capriccioso et les Variations Sérieuses de Mendelssohn, un enregistrement de 1984.

Si Felix Mendelssohn (1809-1847) était pianiste, ce n’est peut-être pas à cet instrument qu’il a donné le meilleur ou le plus significatif. SesRomances sans parolesregorgent de petits joyaux discrets, une musique sans esbroufe, qui a côté de celle de ses contemporains Liszt, Schumann ou Chopin, est en retrait. Il est plutôt jouédans l’intimité des amateurs que dans les circuits professionnels, ce qui lui a assuré au 19e siècle une postérité immédiatement glorieuse mais qui sur le long terme s'est avérée plus compliquée - sa musique ayant un peu disparu des programmes de concert où elle ne s’est jamais imposée. Rares sont les grands disques de piano qui lui ont été consacrés – et celui-ci en fait partie...

