Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Wozzeck d’Alban Berg par le chef Christoph von Dohnányi et l’Orchestre Philharmonique de Vienne, en 1979.

Il existe une multitude de versions recommandables de Wozzeck, chef d’œuvre lyrique d’Alban Berg : Mitropoulos en fait une version historique en 1951 à New York, Boulez en 1963 ou encore celle captée en public à Vienne en 1987 de Claudio Abbado… Mais la version qui sans doute demeure la plus parfaite, nous la devons, en un studio, à Christoph von Dohnányi, et ce pour plusieurs raisons.

D'abord pour la voix d'Anja Silja dans le rôle de Marie, qui, avec ce disque, grave l’une de ses incarnations les plus bouleversantes. Elle chantait Marie dans Wozzeck dès 1966 et surtout Lulu, à Francfort. Autant dire qu’elle avait au fil des ans incorporé cette musique pourtant complexe, jusqu’à la faire totalement sienne.

Le chef Christoph von Dohnányi et la chanteuse Anja Silja se marient en 1977, et cet enregistrement de 1979 est sans doute la trace la plus intime, sensuelle et affective de leur travail en commun. Le couple traduit de manière brulante, tragique et bouleversante l'histoire deWozzeck, dans laquelle les personnages possèdent quelque chose de très humain et d'intense - Wozzeck est un soldat et Marie sa compagne.

Enfin, la présence de l'Orchestre Philharmonique de Vienne qui, dirigé par Christoph von Dohnányi, va trouver là plus qu'ailleurs les accents qu'il faut pour nous raconter cette histoire tragique.

