La Discothèque idéale de France Musique : La Voix de l'émotion, Montserrat Figueras

Pour rendre hommage à celle qui fut sa partenaire musicale, sa muse, puis sa femme, Jordi Savall a édité ce double album qui présente un florilège de la carrière de Montserrat Figueras. Un portrait saisissant.

En hommage à son épouse disparue en 2011, le gambiste et chef d'orchestre Jordi Savall constitue dans ce double album une sélection de pièces issues de l'immense discographie de Montserrat Figueras.

Tout au long de sa carrière, la chanteuse œuvre pour la reconnaissance de la musique médiévale et de la renaissance catalane et européenne. Du Siècle d'or espagnol à la Venise de Monteverdi, des mélodies séfarades à celles de Fernando Sor, Montserrat instaure un dialogue entre les styles et les époques.

De par son chant, Montserrat Figueras donne l'impressionne de communiquer la respiration naturelle des musiques. Sébastien Llinares, dans La Discothèque idéale de France Musique

