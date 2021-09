Claudio Abbado dirige Félix Mendelssohn

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons la 3e Symphonie de Mendelssohn dite "Ecossaise" par Claudio Abbado et l'Orchestre Symphonique de Londres.

Claudio Abbado a été le directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Londres de 1979 à 1989, un des plus importants orchestres du monde. A l'époque de cet enregistrement, sorti en 1984, Claudio Abbado à une cinquantaine d'années, et s'est lancé dans l'enregistrement de l'intégrale des symphonies de Mendelssohn. Aujourd'hui, nous écoutons l'élégante 3e Symphonie de Mendelssohn dite "Ecossaise", aux couleurs claires et à la précision propre à Claudio Abbado, qui sait dessiner les lignes.

L'émission :