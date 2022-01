Le premier grand récital Verdi et Puccini de Leontyne Price, dans un enregistrement de 1961

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons le premier grand récital Verdi et Puccini de Leontyne Price, un enregistrement de 1961, sorti sur le label RCA.

Leontyne Price naît en 1927 dans le Mississippi – alors état ségrégationniste. Son début de carrière sera déterminé par le fait qu’elle est afro-américaine. Elle connaît son premier grand succès en chantant Bess en 1954, dans un production dePorgy and Bessde George Gershwin, en tournée aux Etats-Unis, puis à Broadway. En 1955, elle est engagée par la NBC pour une représentation télévisée de l’opéra de Puccini : une Tosca noire, une première, fait polémique, et plusieurs chaines refusent de relayer le programme.

Malgré tout, le succès est au rendez-vous, ce qui entraîne les engagements : en 1958, elle chante Madame Lidoine pour la première américaine duDialogue des Carmélitesà San Francisco. Elle passe une audition pour Herbert von Karajan, qui, fasciné, va lui ouvrir les portes de l’Europe. Elle chante pour la première fois Aïda sur scène, à Londres. L’année suivante, en 1959, elle grave ses premiers airs de Verdi, dont ceux que l’on écoute aujourd’hui. Elle complète cette marche triomphale en 1961, avec ses premières représentations de Léonore duTrouvèrede Verdi au Metropolitan Opera.

Ces premiers enregistrements italiens de Leontyne Price sont exceptionnels. Elle a environ 30 ans, et sa voix est plus fascinante qu’elle ne le sera jamais sans doute : pleine, forte, riche et pure à la fois, veloutée quand il le faut, violente quand c’est nécessaire, avec une noblesse de ton et de style.

