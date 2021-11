Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons le sublime Tristan et Isolde de Wagner par Carlos Kleiber, avec les chanteurs René Kollo et Margaret Price, entre autres.

La version de la grande œuvre de Wagner, Tristan et Isolde, du chef autrichien Carlos Kleiber est tout simplement l'un des plus grands disques du monde, magique à tous les niveaux. Le chef d'œuvre qu'est Tristan et Isolde, d'abord, en fait déjà un disque majeur ! Le grand chef Carlos Kleiber, ensuite, qui dirigeait très peu d'œuvres - les choisissant minutieusement - est un formidable artiste entier, lumineux, et au bras de chef magnifique. Il dirigea une série de représentations deTristan et Isoldeentre 1974 et 1976 au Festival de Bayreuth, au point que Deutsche Grammophon décida de confier à l'imprévisible chef cet enregistrement.

Aussi, la distribution de ce disque est improbable : Brigitte Fassbaender (Brangane), et Kurt Moll (Roi Mark) semblent convenir parfaitement à leurs rôles. Or, René Kollo dans le rôle de Tristan, ténor héroïque, est plus étonnant, ce dernier ayant toujours été un ténor léger, physiquement et vocalement fragile – et c’est justement cette fragilité qui donne au 3e acte son poids de désespoir absolu, avec un chanteur en plein délire, alternant exaltation et effondrement. Enfin, Anton Dermota, légende du ténor lyrique pour le petit rôle du berger, à 72 ans tout de même !

Et puis il y avait Margaret Price : lorsqu’on a su que Kleiber l’avait choisie pour chanter Isolde, personne n’y a cru. Bien qu'elle soit une belle chanteuse, ses traits mozartiens - superbe Comtesse des Noces de Figaro - ne la voyait pas dans un rôle comme celui d’Isolde, trop lourd, complètement disproportionné pour elle… qu’elle n’avait jamais fait en scène et ne fera jamais d’ailleurs par la suite. C'est sans doute pour cela que Kleiber l’avait choisie – il savait que les micros pallieraient à un éventuel défaut de projection. La question était aussi bien au-delà : elle apportait la pure beauté du timbre, la douceur, la poésie, un côté presque confidentiel, et une fois encore une fragilité. Bref, ce disque est une leçon d’humanité.

