Les Suites de Jean-Sébastien Bach par Adolf Busch

Nous poursuivons notre hommage de la semaine à André Tubeuf, en célébrant un nouveau disque de la collection Références (Emi), dont il était le directeur artistique. Aujourd'hui, on écoute un enregistrement datant d'octobre 1935 : le chef et violoniste Adolf Busch dirige les Suites de Bach.

Adolf Busch est un modèle d’intégrité : lorsque les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933, ils le réclament pour ses talents de violoniste. S’opposant à la bêtise meurtrière du mouvement nazi, il choisit l'exil en Suisse, en Angleterre puis aux Etats-Unis. Au milieu des années trente, il réunit une poignée d’exilés et de proscrits, Marcel Moyse ou Rudolf Serkin, et fonde une sorte d’atelier pour, entre autres choses, donner le grand répertoire allemand, débarrassé de ses oripeaux identitaires. Pour lui, l’Allemagne, c’est Jean-Sébastien Bach et son message universel : il enregistre les quatre Suites d'abord, puis les Concertos Brandebourgeois ensuite - qui deviendra un disque best-seller aux Etats-Unis.

