Les Métamorphoses de Strauss par Karajan

Notre disque de légende du jour : Les Métamorphoses de Richard Strauss par Herbert von Karajan, enregistrées en 1983.

Richard Strauss achève ses Métamorphoses en avril 1945 ; il a alors 80 ans et l’Allemagne est à genoux. Il s'agit d'une œuvre de pitié, de tristesse et de résignation pour un compositeur qui n’a pas toujours fait preuve de beaucoup de bienveillance envers le genre humain, mais la destruction des villes de Dresde, Münich et Vienne rattrape le vieil homme, comme beaucoup d’allemands pour qui la guerre n’avait été jusque là que théorique.

Une œuvre de fin de vie et même de fin du monde, sans colère, presque élégiaque par moments, même lorsque passe une allusion explicite à Beethoven et à la marche funèbre de sa troisième symphonie.

L’immense straussien qu’était Herbert von Karajan avait maintes fois joué et enregistré ces Métamorphoses, il l’avait même gravé dès 1948 avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne, lorsque la ville était encore sous les coups de la destruction. En 1983, arrivé lui-même dans la dernière partie de son existence, il lui faut donner la vision ultime de cette oeuvre avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, afin que l’identification soit totale entre le Strauss de 80 ans et le Karajan de 75 ans, qui nous offre ici une méditation intime, presque douce sur la fin des choses…

À lire aussi article Richard Strauss – 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le compositeur de Salomé

Relax : De la scène lyrique au grand écran