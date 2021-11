John Eliot Gardiner dirige "Israël en Égypte" de Haendel

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons John Eliot Gardiner diriger "Israël en Égypte" de Haendel en 1990, avec son célèbre Chœur Monteverdi.

L'oratorio Israël en Égypte aurait été composé en seulement quelques jours par Haendel, qui, musicalement, use d'emprunts à ses propres compositions. La particularité de cette œuvre réside également dans le peu d'airs, de récitatifs et de duos qu'elle comprend ; en revanche, elle propose une partie chorale très fournie, d'une inventivité et d'une originalité unique.

En 1990, John Eliot Gardiner a 47 ans, et cela fait maintenant 25 ans qu'il a fondé son Chœur Monteverdi. Depuis 1964, il s'est diversifié en allant du côté de l'opéra - il a dirigé Mozart, Gluck d’abord, et puis élargi encore sa palette en prenant pendant 5 ans les rênes de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon – bref, il est devenu un musicien accompli, pour qui les répertoires et les époques s’enrichissent les uns des autres… Ce Haendel de 1990 illustre le moment d’efflorescence de Gardiner et du Chœur Monteverdi.

L'émission :