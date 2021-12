Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons L'oiseau de feu et la Symphonie de Psaumes de Stravinsky par Andris Nelsons dirigeant l'Orchestre symphonique de Birmingham.

En octobre 2007, le City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) - que Simon Rattle avait dirigé des années auparavant, pendant 18 ans - élit Andris Nelsons directeur artistique et chef principal, pour un mandat de trois ans. Ce choix est assez inhabituel, car Nelsons n'avait dirigė le CBSO qu’en concert privé et pour un enregistrement, sans concert public. Les musiciens avaient senti qu’ils avaient affaire à un musicien absolument exceptionnel… Et si les premiers disques fait ensemble le confirment, ce Stravinsky en est également la preuve, marquant la naissance discographique de ce jeune chef.

L'émission :