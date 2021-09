Alfred Brendel joue Bach en 1976

Aujourd'hui dans Disques de Légende, nous écoutons le pianiste Alfred Brendel jouer Bach en 1976, sur un disque Philips.

En 1976, année de cet enregistrement, Alfred Brendel fête ses 45 printemps, et a déjà tout joué : Beethoven, Liszt, Mozart, les romantiques… tout sauf Bach, soigneusement évité. A Vienne, la ville qui l’a vu grandir, il suit les cours d’un grand interprète de Bach, Edwin Fischer, et voit des confrères - Paul Badura Skoda ou Jörg Demus - se mettre aux instruments anciens. Il suivra lui-même les évolutions du piano forte et du clavecin, comme un certain Glenn Gould, outre-Atlantique… Là, en 1976, il se dit soudain que c’est le moment : Bach au piano, dans une optique Edwin Fischer, avec à la fois l’autorité, le naturel, le médité et l’improvisé... Ce disque est enregistré en une journée, le 27 mai 1976, avec une technique et une maîtrise confondantes, mais aussi un chant permanent – le classicisme lié à la fantaisie – et au résultat l’un des plus beaux albums Bach qu’on n’ait jamais fait...

L'émission :

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Portraits de famille Alfred Brendel, chambriste