Rudolf Serkin joue Schubert !

Au programme de Disques de légende aujourd'hui : un enregistrement d'anthologie de "La Truite" de Schubert, en 1967, autour du piano de Rudolf Serkin.

Enregistré à Marlboro en 1967, cette version de la Truite de Schubert est emblématique du festival de Marlboro.

Le festival Marlboro, fondé dans les années 50 par Adolf Busch et son gendre, Rudolf Serkin, était au départ une école d'été. En 1951, premier festival officiel de Marlboro, il accueille musiciens professionnels et amateurs pendant plusieurs jours. Après la mort d'Adolf Busch en 1952, le festival est repris par Serkin et s'éloigne de la vision de Busch pour davantage se professionnaliser.

Haut lieu de la musique de chambre américaine, le festival Marlboro a permis la création de nombreux ensembles comme le Quatuor Guarneri, le Quatuor Emerson ou encore le Quatuor Juilliard.

