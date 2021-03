Blandine Verlet interprète François Couperin

On met en lumière le disque sorti en 2012 de Blandine Verlet, qui repense, une fois encore, sa façon d'aborder François Couperin. Tandis qu'elle a déjà proposé une intégrale Couperin dans les années 80, Blandine Verlet réitère l'expérience après avoir mûri, une vie entière, l'oeuvre du compositeur.

Considérée comme une légende du clavecin, pédagogue reconnue, ayant plus d’une centaine de disques à son actif, Blandine Verlet consacre de nombreux enregistrements à l'un de ses compositeurs de prédilection : François Couperin. De 1972 à 2018, la claveciniste n'aura de cesse de revenir vers ce compositeur et d'en renouveler son approche. Il faut dire que la conception de la musique de Couperin a beaucoup évolué et que Blandine Verlet a su murir spirituellement. Elle offre ainsi, dans ce disque de 2012 paru chez Aparté, des interprétations vacillant savamment entre rigueur et liberté, d'une très belle intensité poétique.

Cet album de 2012 ne signe pas la fin de l'intime relation entre Couperin et Blandine Verlet. Elle y revient en effet en 2018 à l'occasion du 350ème anniversaire de la naissance du compositeur. Professeure de clavecin au Conservatoire Claude Debussy et au Conservatoire Jean-Philippe Rameau, elle compte notamment Jean-Luc Ho et Jean Rondeau parmi ses élèves, qui sauront, à leur tour, donner un souffle nouveau à la musique des grands maîtres du clavier.

