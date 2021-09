Aujourd'hui dans Disques de Légende, nous écoutons les Sonates pour viole de gambe et clavecin de Bach par Gustav Leonhardt et Wieland Kuijken. Un disque EMI.

Ce disque EMI des Sonates de Bach par Gustav Leonhardt (1928 - 2012), claveciniste pilier du baroque, et le gambiste Wieland Kuijken (né en 1938) renvoie à une certaine histoire du mouvement baroque. Au moment de cet enregistrement, Gustav Leonhardt a 46 ans, et cela fait 20 ans qu’il a commencé son admirable travail de revisite de l’œuvre de Bach – et d’autres bien sûr. Mais s’il est installé depuis longtemps dans le paysage du monde baroque, il trouve en ce début des années 70 une dimension et une aura supplémentaire, entre autre grâce à ce magnifique disque.

