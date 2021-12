Disque de légende de ce mardi 21 décembre : la Symphonie n°4 de Mahler par George Szell

On dit parfois que c’est Leonard Bernstein qui a persuadé les mélomanes de la qualité de la musique de Gustave Mahler ; c’est vrai qu’il l’a parmi les premiers intégralisée, mais les chefs hongrois venus bien avant lui sur le territoire américains, avaient largement défriché le terrain : Fritz Reiner d’abord, Georges Szell ensuite, Georg Solti enfin. Szell par exemple, dès son arrivée à l'Orchestre de Cleveland, en 1946, joue Mahler et enregistre la quatrième, en 1966. Huit ans auparavant, son compatriote Fritz Reiner avait gravé une version de rêve à Chicago avec Lisa Della Casa pour le lied final ; Szell fait tout autre chose : c’est précis, clair et la conduite des lignes est impeccable soulignant le travail polyphonique constant chez Mahler…

