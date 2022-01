L'intégrale des Symphonies de Beethoven par Karajan en 1962

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons l'intégrale des Symphonies de Beethoven par Herbert von Karajan et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dans la version de 1962.

En 1962, Herbert von Karajan a pris depuis peu la direction de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, succédant à son grand rival historique, Wilhelm Furtwängler. Cette intégrale de 1962 est le premier enregistrement stéréo des Symphonies de Beethoven. Rappelons que si la stéréo existe expérimentalement depuis les années 30, ce n’est qu’en 1958 qu’on commence à l’exploiter commercialement.

Afin de rentrer dans le budget colossal de ce projet, il faut vendre 100 000 exemplaires. Après un an de travail entre 1961 et 1962, ce sont finalement 1 million de coffrets qui seront écoulés au niveau mondial, et qui assureront de fait la crédibilité commerciale d’Herbert von Karajan. Son nom est désormais identifié à celui de Beethoven. D’autres versions suivront : la grande interprétation de 1977 - qui pour certains demeure la mieux réussie -, ou celle de 1984 pour le CD.

L'émission :