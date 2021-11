Tafelmusik de Telemann par Reinhard Goebel

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Tafelmusik de Telemann par le Musica Antiqua Köln dirigé par Reinhard Goebel en 1989.

Georg Philipp Telemann est souvent considéré comme un faiseur de musique de grande consommation – sitôt jouée, sitôt oubliée – et dans cette perspective faite avant tout pour le moment et pour l’effet. Pourtant, de temps à autres, quand il s’agissait de montrer ce qu’il savait faire et d’aller un peu plus loin, il révélait une créativité incroyable.

Tafelmusik de Telemann de 1733 est en réalité moins faite pour le repas comme son titre l’indique que pour le divertissement, alternant les formes et les formations – ouverture, danses, quatuor ou trio – pour un résultat de plus de quatre heures de musique, d’une inventivité de tous les instants.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

En 1989, Reinhard Goebel offre une version complète de ces Tafelmusik. Version élégante, souple, pleine d’allant, fluide... L’ensemble Musica Antiqua Köln existe depuis plus de 15 ans et Goebel a créé autour de lui ce qu’on appelle déjà une « école de Cologne », incontournable pour les violonistes baroques. Le chef sait souligner l’éloquence – une musique qui parle autant qu’elle divertit, réalisée avec une perfection instrumentale qui à la toute fin des années 80, différencie Goebel - musicien allemand - des maîtres du baroque néerlandais dont la propreté n’est pas le souci premier. Un disque superbe en soi, et quasiment un discret manifeste esthétique.

L'émission :

L'émission : émission Relax ! Encore des nouveautés !