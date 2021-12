Haendel par René Jacobs et Bejun Mehta

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Haendel par le haute-contre Bejun Mehta et René Jacobs dirigeant l'Orchestre baroque de Fribourg.

De neuf à quinze ans, Bejun Mehta est soprano solo et participe déjà à des concerts et des enregistrements. Après sa mue vocale, il étudie le violoncelle. Il chante pendant plusieurs années comme baryton sans grand succès. Il commence ensuite à expérimenter le chant dans la gamme des contre-ténors après avoir lu le portrait du contre-ténor David Daniels dans The New Yorker en 1997.

Il fait ses débuts à l'opéra comme contre-ténor dans une production de Partenope de Haendel à l’Opéra de New York. Dans les années qui suivent, on le voit chanter dans d'innombrables productions d'opéras baroques. Le compositeur britannique George Benjamin écrit pour un rôle magnifique dans son opéra Written on Skin, créé en 2012 à Aix-en-Provence. Avec une musicalité incroyable et un timbre très beau, il est l’un des premiers contreténor à avoir développé une voix vraiment opératique, charnue et puissante, qui ouvre la voie à d’autres contreténors…

Ce disque "Ombra Cara" avec l'Orchestre baroque de Fribourg dirigé par René Jacobs, un enregistrement des airs de Haendel, reçoit l'Echo Klassik 2011 comme Enregistrement d'opéra de l'année. René Jacobs était lui même contre-ténor avant de passer définitivement à la direction. Ce disque constitue une sorte de passage de témoin entre les deux musiciens, et le symbole de la réussite de Bejun Mehta.

