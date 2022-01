Les Quatuors de Brahms par le Quatuor Amadeus

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons le Quatuor Amadeus interpréter les Quatuors de Brahms, dans plusieurs disques enregistrés entre 1951 et 1957.

Le Quatuor Amadeus est l’un des plus fameux et fabuleux quatuor à cordes du XXe siècle, fondé à Londres en 1947 et dissous en 1987, qui transmettra l’art du quatuor à cordes à de nombreuses générations. Les quatre musiciens se sont connus à Londres où les trois jeunes violonistes autrichiens Norbert Brainin, Siegmund Nissel et Peter Schidlof s'étaient réfugiés parce qu'ils étaient juifs. Ils étaient alors tous les trois les élèves du même professeur, Max Rostal. Ils demandèrent au jeune anglais Martin Lovett de les rejoindre comme violoncelliste.

Trois ans après la fondation du quatuor et ses débuts à Londres, les quatre musiciens réalisent en 1951 leur premier enregistrement : le quatuor en sol majeur de Franz Schubert et, la même année, le premier Quatuor de Brahms - dont ils boucleront une première intégrale en 1957. Ils reviendront plus tard et en stéréo à ces quatuors pour Deutsche Grammophon. Sur ces tous premiers enregistrements des Quatuors de Brahms, le Quatuor Amadeus fait déjà preuve d’un style abouti, d’une intensité admirable et de sonorités profondes et très éloquentes.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L'émission :