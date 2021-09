Nous poursuivons notre hommage de la semaine à André Tubeuf, en célébrant un nouveau disque de la collection Références (Emi), dont il était le directeur artistique. Aujourd'hui : Un Requiem allemand de Brahms, par Herbert von Karajan, Elisabeth Schwarzkopf et Hans Hotter.

Toute cette semaine dans Disques de légende, nous rendons hommage à André Tubeuf qui s'est éteint le 26 juillet dernier à travers les disques de la collection Références, chez Emi, dont il était le directeur artistique. Aujourd'hui, nous écoutons Un Requiem allemand de Brahms, par le chef Herbert von Karajan et le Chœur de La Société des Amis de La Musique de Vienne, et deux chanteurs légendaires Elisabeth Schwarzkopf (soprano) et Hans Hotter (baryton-basse).

En 1947, c’est le début de la collaboration entre le producteur anglais Walter Legge et Herbert von Karajan. Après la guerre, Karajan était considéré comme personna non grata à cause des liens qu'il avait volontairement tissé avec le régime nazi. C'est Walter Legge qui lui permis de diriger à nouveau : il enregistrera la 9e de Schubert d’abord, puis, en octobre 1947, un Requiem allemand de Johannes Brahms. Tous, orchestres, chœurs, solistes, Karajan et Schwartzkopf en tête, avaient continué à jouer, parfois s’étaient directement compromis avec le nazisme. Et c’est pourtant eux que Walter Legge choisit – parce qu'ils étaient aussi malgré tout, sans doute, les meilleurs pour graver ce requiem allemand et transmettre ainsi une pérennité de ce que l’esprit allemand peut avoir de meilleur.

