Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Gaspard de la nuit de Ravel par Martha Argerich, dans un disque Deutsche Grammophon.

Dès la fin des années 50, la grande Martha Argerich signe avec Deutsche Grammophon. Elle y reste plus de 20 ans, en y enregistrant des séries de Concertos avec Claudio Abbado ou quelques merveilles avec Gidon Kremer. Parmi la poignée de disques en solo qu'elle accepta de graver, les Préludes de Chopin ou sa 3eme sonate de Chopin, mais également ce Maurice Ravel tout particulièrement magnifique.

Gaspard de la nuit de Ravel est une œuvre exceptionnelle que la pianiste pratique dans ses jeunes années. Maurice Ravel est réputé pour être précis et transparent, et éminemment français. Lorsque Martha Argerich joue des œuvres de ce compositeur, elle souligne et rend explicite sans faute de goût ce que cette musique a de plus ténébreux, de passionnel.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L'émission :