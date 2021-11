Nino Rota par Riccardo Muti dans un disque de 1994

Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Nino Rota par le grand chef italien Riccardo Muti, dans un disque Sony de 1994.

En 1994, Nino Rota était mort depuis 15 ans. Riccardo Muti se saisissait de deux de ses musiques de films, leGuépardet laStrada, et leur offrait un prolongement orchestral sous forme de suites. Le Guépard, film de Luchino Visconti, sort sur les écrans du monde en 1963 – avec cette grande scène quasi finale de bal durant 45 minutes. Pour cette scène, Nino Rota composa, avec en main une valse inédite de Verdi que Visconti lui avait donnée, une véritable suite de danses sur le modèle 19e, avec Mazurka, Polka et Quadrille.

En avril 1994, le grand chef italien enregistre ce disque consacré à la musique de film de Nino Rota, en une semaine d'enregistrement et avec un grand soin apporté à la réalisation, preuve que Muti prenait cette musique très au sérieux... Au début des années 90, il existe en effet encore une opposition très forte entre musique savante et musique de films. Nino Rota est considéré comme un compositeur de second ordre. Ce disque réalisé avec un soin admirable était une manière de dire pour Riccardo Muti que la musique italienne du 20e siècle ne se résumait pas qu'à Berio ou Nono, mais qu'elle était aussi celle de Nino Rota.

