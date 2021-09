Aujourd'hui dans Disques de légende, un enregistrement Deutsche Grammophon de 1971, par l'Orchestre symphonique de Boston dirigé par Rafael Kubelík.

Aujourd'hui, nous écoutons Má vlast (Ma patrie) de Smetana, par l'Orchestre symphonique de Boston dirigé par Rafael Kubelík (1914-1996). Ce grand cycle de 6 poèmes symphoniques est une œuvre symbolique pour la Bohême et les pays tchèques. Le dynamisme et la puissance de cette interprétation de 1971 avec l'Orchestre de Boston en fait une des meilleures. Kubelík fera de cette œuvre son cheval de bataille, et la dirigera une nouvelle et dernière fois en 1990.

